नोएडा के जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ानें कब शुरू होंगी?
क्या है खबर?
दिल्ली से सटे नोएडा के जेवर में नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अब उड़ान भरवाने को तैयार है। यहां दूसरा टर्मिनल ट्रायल सफल रहा है। अब यहां से 15 दिसंबर से उड़ान शुरू हो सकती है। नोएडा हवाई अड्डे ने ट्रायल का एक वीडियो मंगलवार को साझा किया था, जिसमें स्थानीय लोग और कंपनी के 60 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान हवाई अड्डे में प्रवेश से लेकर पार्किंग, चेक-इन, सुरक्षा जांच और बोर्डिंग को परखा गया था, जो सफल रहा।
सुरक्षा
अब सिर्फ एक मंजूरी का इंतजार
यहां इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन (ICAO) की ओर से तय मानकों के मुताबिक कैलिब्रेशन टेस्ट कराया जा चुका है। हवाई अड्डे को नेशनल सिविल एविएशन अथॉरिटी (NCAI) से सैद्धांतिक सहमति एयरोड्रम लाइसेंस के लिए बन गई है। एयरोड्रम लाइसेंस के अलावा ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी (BCAS) से सुरक्षा को लेकर अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) अगले 15 से 20 दिन में मिल जाएगा। BCAS की मंजूरी के बाद 15 दिसंबर से उड़ान शुरू हो जाएगी।
देरी
काफी लटका शुभारंभ, काम में हुई देरी
हवाई अड्डे को सितंबर, 2024 के अंत तक शुरू करना था, लेकिन निर्माण कार्य में देरी से समय बढ़ता गया। पिछले साल जून में निर्माण कार्य से जुड़े अधिकारियों ने बताया था कि उड़ान अप्रैल, 2025 तक शुरू होगी, लेकिन स्टील की आपूर्ति में बाधा की वजह से यह तिथि भी निकल गई। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने सितंबर में 30 अक्टूबर से उड़ान शरू करने की बात कही थी, लेकिन अब संभावित तारीख 15 दिसंबर, 2025 है।
उड़ान
पहले 10 शहरों के लिए भरी जाएगी उड़ान
शुरूआत में जेवर हवाई अड्डे से बेंगलुरु, कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई समेत 10 शहरों के लिए उड़ान शुरू होगी, जिसमें संभवत: लखनऊ, इंदौर, अहमदाबाद, चेन्नई, तिरूवनन्तपुरम भी शामिल है। केंद्र सरकार की ओर से नियमित उड़ानों के लिए इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस से बात की जा चुकी है। नोएडा हवाई अड्डे के बनने से दिल्ली हवाई अड्डे का भार कुछ कम हो सकेगा। इसके बाद केंद्र सरकार गाजियाबाद के हिंडन हवाई अड्डे का भी विस्तार शुरू करेगी।
खासियत
क्या है नोएडा हवाई अड्डे की खासियत?
नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से प्रतिवर्ष 1.20 करोड़ यात्रियों को संभालने और 96,400 उड़ानों का प्रबंधन करने की उम्मीद है। पहले चरण में, हवाई अड्डे में एक टर्मिनल, एक हवाई पट्टी, 10 एयरोब्रिज और 25 पार्किंग स्टैंड होंगे। हवाई अड्डे का निर्माण 1,334 हेक्टेयर में किया जा रहा है। यह दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतररराष्ट्रीय हवाई अड्डे से लगभग 72 किलोमीटर, नोएडा से 52 किलोमीटर और आगरा से 130 किलोमीटर दूर है। यह उत्तर प्रदेश का 5वां हवाई अड्डा है।
ट्विटर पोस्ट
कल साझा किया था वीडियो
#MilestoneUpdate— Noida International Airport (@NIAirport) November 11, 2025
We recently conducted another integrated #ORAT trial at #NIAirport, with families and friends of our employees stepping in as passengers to simulate departures and arrivals, helping us test key passenger touchpoints and further refine our operational readiness. pic.twitter.com/Wp46wrl8aC