उत्तर प्रदेश: भाजपा विधायक के बेटे ने यातायात पुलिसकर्मी से की बदसलूकी, सामने आया वीडियो

लेखन गजेंद्र 12:16 pm Aug 12, 202512:16 pm

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश के हाथरस से एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें कार में बैठा एक व्यक्ति बीच रास्ते में यातायात पुलिसकर्मियों से उलझता नजर आ रहा है। कार सवार व्यक्ति अलीगढ़ से भाजपा विधायक (विधान परिषद) ऋषिपाल सिंह के बेटे चौधरी तपेश बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि गाड़ी खड़ी करने को लेकर तपेश एक सिपाही से उलझ गए और उनसे बदसलूकी की, जिसके बाद दोनों के बीच काफी गरमागरम बहस हुई।