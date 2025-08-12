LOADING...
होम / खबरें / देश की खबरें / उत्तर प्रदेश: भाजपा विधायक के बेटे ने यातायात पुलिसकर्मी से की बदसलूकी, सामने आया वीडियो
हाथरस में भाजपा विधायक का बेटा यातायात पुलिसकर्मी से उलझा

लेखन गजेंद्र
Aug 12, 2025
12:16 pm
क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश के हाथरस से एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें कार में बैठा एक व्यक्ति बीच रास्ते में यातायात पुलिसकर्मियों से उलझता नजर आ रहा है। कार सवार व्यक्ति अलीगढ़ से भाजपा विधायक (विधान परिषद) ऋषिपाल सिंह के बेटे चौधरी तपेश बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि गाड़ी खड़ी करने को लेकर तपेश एक सिपाही से उलझ गए और उनसे बदसलूकी की, जिसके बाद दोनों के बीच काफी गरमागरम बहस हुई।

विवाद

क्या है मामला?

सासनी कोतवाली क्षेत्र के कोतवाली चौराहे पर एक स्कॉर्पियो कार चालक ने हाईवे पर सड़क किनारे गाड़ी रोक दी, जिससे चौराहे पर जाम लगने लगा। कार पर विधायक लिखा था और भाजपा का झंडा लगा था। तभी मौके पर तैनात यातायात सिपाही एसपी सिंह ने कार हटाने को कहा। इस पर कार सवार युवक भड़क गया और बोला- "चल हट, भाग यहां से।" इससे सिपाही नाराज हो गया। इस दौरान चौराहे पर काफी लोग जमा हो गए।

