SIR के दबाव का आरोप, उत्तर प्रदेश के गोंडा में BLO ने जहर खाया

लेखन गजेंद्र 04:53 pm Nov 25, 202504:53 pm

उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कर रहे एक बूथ स्तरीय अधिकारी (BLO) ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की है। पीड़ित का नाम विपिन यादव है, जो तरबगंज क्षेत्र के एक सरकारी प्राथमिक स्कूल में सहायक अध्यापक है। उसे हाल में BLO की ड्यूटी दी गई थी। बताया जा रहा है कि मंगलवार को सुबह अपने कमरे में कथित तौर पर जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई।