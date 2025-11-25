LOADING...
SIR के दबाव का आरोप, उत्तर प्रदेश के गोंडा में BLO ने जहर खाया
उत्तर प्रदेश के गोंडा में BLO ने जहर खाया (प्रतीकात्मक तस्वीर: एक्स/@deepakdialogues)

लेखन गजेंद्र
Nov 25, 2025
04:53 pm
उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कर रहे एक बूथ स्तरीय अधिकारी (BLO) ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की है। पीड़ित का नाम विपिन यादव है, जो तरबगंज क्षेत्र के एक सरकारी प्राथमिक स्कूल में सहायक अध्यापक है। उसे हाल में BLO की ड्यूटी दी गई थी। बताया जा रहा है कि मंगलवार को सुबह अपने कमरे में कथित तौर पर जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई।

लखनऊ के KGMU रेफर किया गया

तबीयत बिगड़ने के बाद उनके साथी उन्हें पास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) लाए थे, जहां उनकी हालत बिगड़ने पर गोंडा मेडिकल कॉलेज, फिर लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय (KGMU) भेजा गया। तरबगंज के क्षेत्राधिकारी उमेश्वर सिंह ने बताया कि विपिन जौनपुर के मालानी सराय खास के रहने वाले हैं, उन्होंने जहर क्यों खाया, इसका कारण अभी सामने नहीं आया है। सिंह का कहना है कि मामले की जानकारी पुलिस को दी गई है, जो जांच कर रही है।

वीडियो बनाकर लगाया अधिकारियों पर आरोप

घटना को लेकर एक वीडियो भी सामने आया है, जिसे पीड़ित की पत्नी सीमा यादव ने गोंडा मेडिकल कॉलेज में बनाया है। वीडियो में विपिन तरबगंज SDM विश्वामित्र सिंह, नवाबगंज BDO रवि गुप्ता और लेखपाल पर SIR को लेकर लगातार दबाव बनाने और अभद्र व्यवहार का आरोप लगा रहे हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंका निरंजन ने काम के दबाव के आरोपों को नकार दिया। उन्होंने BLO के जहर खाने के पीछे पारिवारिक तनाव बताया और पत्नी पर शक जताया है।

BLO अस्पताल में भर्ती