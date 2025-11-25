दिल्ली की बिगड़ती हवा को लेकर PMO सख्त, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर कार्रवाई का आदेश
क्या है खबर?
दिल्ली और आसपास के इलाकों में लगातार गिर रही वायु गुणवत्ता ने प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। मंगलवार को PMO ने मामले में सख्ती दिखाते हुए उचित कदम उठाने को कहा है। PMO ने एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और अधिकारियों को राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के इस्तेमाल पर जोर देने को कहा है।
बैठक
प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव ने की बैठक की अध्यक्षता
इंडिया टुडे के मुताबिक, बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव ने की है। उन्होंने अधिकारियों को प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के साथ-साथ उत्सर्जन मानदंडों का उल्लंघन करने वाले वाहनों की जांच तेज करने का निर्देश दिया है। बता दें कि दिल्ली में वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। यह 'बेहद खराब' से 'गंभीर' स्तर तक पहुंच गया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने अभी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के तहत तीसरे चरण की पाबंदियां लागू की हैं।
प्रदूषण
आधे कर्मचारियों को घर से काम करने का आदेश
दिल्ली और NCR में हवा की गुणवत्ता अब और खराब होती जा रही है। सोमवार को दिल्ली-NCR के 20 इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 400 पार निकल गया है, जो 'गंभीर' श्रेणी में माना जाता है। नोएडा और गाजियाबाद में भी AQI 400 के पार निकल गया है। दिल्ली सरकार ने सोमवार को सरकारी और प्राइवेट ऑफिसों को निर्देश दिया है कि वे 50 प्रतिशत से ज्यादा स्टाफ को घर से काम (WFH) की छूट दें।
गाड़ियां
दिल्ली में गाड़ियों का लोड ज्यादा
इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, ट्रांसपोर्टेशन पर जोर इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि दिल्ली में गाड़ियों की संख्या बहुत ज्यादा है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) की 2.97 करोड़ रजिस्टर्ड गाड़ियों में से करीब 1.57 करोड़ केवल दिल्ली में ही हैं। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने भी गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को मुख्य चिंता बताया है। PMO ने दिल्ली से लगे चारों राज्यों (हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब) को प्रदुषण कम करने के लिए तुरंत कदम उठाने को कहा।