दिल्ली की बिगड़ती हवा को लेकर PMO सख्त, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर कार्रवाई का आदेश

बैठक

प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव ने की बैठक की अध्यक्षता

इंडिया टुडे के मुताबिक, बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव ने की है। उन्होंने अधिकारियों को प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के साथ-साथ उत्सर्जन मानदंडों का उल्लंघन करने वाले वाहनों की जांच तेज करने का निर्देश दिया है। बता दें कि दिल्ली में वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। यह 'बेहद खराब' से 'गंभीर' स्तर तक पहुंच गया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने अभी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के तहत तीसरे चरण की पाबंदियां लागू की हैं।