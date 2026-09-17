अमेरिकी संसद में 100 प्रतिशत टैरिफ से जुड़ा विधेयक पारित हो गया है (फाइल तस्वीर)

#NewsBytesExplainer: भारत पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगा सकता है अमेरिका, क्या होगा असर?

लेखन आबिद खान 05:58 pm Sep 17, 202605:58 pm

क्या है खबर?

अमेरिका की संसद ने भारत और चीन समेत 5 देशों पर 100 प्रतिशत टैरिफ से जुड़े विधेयक को पारित कर दिया है। ये टैरिफ रूसी कच्चे तेल की शीर्ष खरीदारों पर लगाया जा सकता है। अब विधेयक को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। अगर ये विधेयक कानून बना तो ट्रंप को इन 5 देशों पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने का अधिकार मिल जाएगा। आइए भारतीयों पर इसका असर समझते हैं।