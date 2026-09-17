कैटरीना की ट्रोलिंग पर अली जफर का जोरदार पलटवार

कैटरीना कैफ की ट्रोलिंग पर भड़के अली जफर की पुरुषों को नसीहत- पहले अपने अंदर झांको

लेखन नेहा शर्मा 11:08 am Sep 17, 202611:08 am

क्या है खबर?

अभिनेत्री कैटरीना कैफ की हालिया तस्वीरों पर उठ रहे सवालों के बीच 'मेरे ब्रदर की दुल्हन' फेम अली जफर उनके बचाव में उतरे हैं। अली ने बिना नाम लिए आलोचकों को करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पुरुषों को महिलाओं को अपनी तय सोच और पैमानों पर आंकना बंद कर देना चाहिए। हर इंसान की अपनी निजी चुनौतियाँ होती हैं, इसलिए दूसरों की बदलती जिंदगी और उम्र को जज करने के बजाय लोगों को संवेदनशील और समझदार बनना चाहिए।