एमएस सुब्बुलक्ष्मी की बायोपिक का ऐलान

एमएस सुब्बुलक्ष्मी की 110वीं जयंती पर हुआ बायोपिका का ऐलान, रश्मिका मंदाना होंगी अभिनेत्री

लेखन ज्योति सिंह 10:51 am Sep 17, 202610:51 am

क्या है खबर?

मशहूर शास्त्रीय गायिका एमएस सुब्बुलक्ष्मी की 110वीं जयंती के अवसर पर उनकी जिंदगी पर फिल्म बनाने का आधिकारिक ऐलान कर दिया गया है। 16 सितंबर को बेंगलुरु में कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसका पर्दापण दिग्गज अभिनेता कमल हासन ने किया। इस अवसर पर अभिनेत्री रश्मिका मंदाना भी मौजूद रहीं, जो बायोपिक में सुब्बुलक्ष्मी का किरदार निभाएंगी। कार्यक्रम के दौरान, अभिनेत्री ने निर्माताओं का आभार जताया और लोगों से वादा किया कि वह इस रोल के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देंगी।