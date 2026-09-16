भारत पर 100 प्रतिशत टैरिफ से जुड़ा विधेयक अमेरिकी संसद में आगे बढ़ा

विधेयक अगर कानून बना तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत समेत रूस के शीर्ष तेल आयातकों पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने का अधिकार मिल जाएगा।

विधेयक में रूस के व्यापारिक साझेदारों के नाम नहीं हैं, बल्कि मात्रा के हिसाब से तेल और गैस के 5 सबसे बड़े आयातकों का जिक्र है। भारत भी इसमें शामिल है।

विधेयक में उन गुप्त जहाजों पर भी प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है, जो रूस को प्रतिबंधों से बचने में मदद करते हैं।