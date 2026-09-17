'बिग बॉस 20' को मिला दूसरे हफ्ते का कप्तान

'बिग बॉस 20': कप्तानी टास्क में बड़ा उलटफेर, जानिए किसने जीती बाजी और किसने गंवाया जीवनदान

लेखन ज्योति सिंह 11:08 am Sep 17, 202611:08 am

क्या है खबर?

सलमान खान के शो 'बिग बॉस 20' का दूसरा हफ्ता काफी उथल-पुथल भरा है। हालिया एपिसोड में, कप्तानी टास्क के लिए स्काउट OP और आरिश्फा खान के बीच बड़ा झटका देखने को मिला था। नतीजन, टास्क हारने के चलते स्काउट को कप्तानी की रेस से बाहर होना पड़ा। अब कनिका मान, माही विज, गुल्लू उर्फ ​​कुशल तंवर और ऋति तिवारी प्रमुख दावेदार बनकर सामने आए हैं। ताजा अपडेट है कि एक उलटफेर ने स्काउट को खतरे में डाल दिया है।