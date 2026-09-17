'बिग बॉस 20': कप्तानी टास्क में बड़ा उलटफेर, जानिए किसने जीती बाजी और किसने गंवाया जीवनदान

'बिग बॉस 20': कप्तानी टास्क में बड़ा उलटफेर, जानिए किसने जीती बाजी और किसने गंवाया जीवनदान
क्या है खबर?
सलमान खान के शो 'बिग बॉस 20' का दूसरा हफ्ता काफी उथल-पुथल भरा है। हालिया एपिसोड में, कप्तानी टास्क के लिए स्काउट OP और आरिश्फा खान के बीच बड़ा झटका देखने को मिला था। नतीजन, टास्क हारने के चलते स्काउट को कप्तानी की रेस से बाहर होना पड़ा। अब कनिका मान, माही विज, गुल्लू उर्फ कुशल तंवर और ऋति तिवारी प्रमुख दावेदार बनकर सामने आए हैं। ताजा अपडेट है कि एक उलटफेर ने स्काउट को खतरे में डाल दिया है।
जीत
गुल्ले के हाथ लगी घर संभालने की जिम्मेदारी
फिल्मी बीट के मुताबिक, बिग बॉस से सभी दावेदारों से पूछा कि कप्तान बनने के बाद वे किसका जीवनदान लेना चाहेंगे। इस पर गुल्लू ने स्काउट का नाम लिया।
माही और कनिका ने रोहैद खान को चुना, जबकि ऋति ने किसी का भी जीवनदान लेने से मना कर दिया और टास्क से बाहर हो गईं।
एक्स पर वायरल हो रहे पोस्ट के अनुसार, गुल्लू 'बिग बॉस 20' के दूसरे हफ्ते के नए कप्तान बन चुके हैं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
🚨 BIGG BOSS 20 UPDATE— BBTak (@BiggBoss_Tak) September 16, 2026
Bigg Boss gives the captaincy contenders a chance to enter the 2X Room and end one lifeline of any contestant!
• Gullu → Scout
• Kanika → Rohed
• Rhiti → Didn’t take anyone’s lifeline
• Mahhi → Aasif
असर
स्काउट को अब सिर्फ जनता का सहारा
चूकि गुल्लू ने कप्तान बनने के बाद स्काउट का जीवनदान लेने की बात कही थी, इसलिए उदिति सिंह और कनिका की तरह ही गेमर का भी एक जीवनदान चला गया।
स्काउट के भारी-भरकम फैंस के लिए यह एक बड़ा झटका साबित होगा, क्योंकि वह पहले से आसिफ खान और रोहैद के साथ बेघर होने के लिए नामांकित हैं।
ऐसे में जनता का समर्थन ही उन्हें घर में बनाए रख सकता है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या वह बच पाते हैं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
🚨 #BiggBoss20 Update 🚨— BBTak (@BiggBoss_Tak) September 16, 2026
Scout OP loses his Jeevandan (Lifeline) after Gullu becomes the new captain! 👀
With this, Kanika, Uditi & Scout OP have now lost one lifeline each and are left with just 1 Jeevandan. ⚠️
One more lifeline lost and they are evicted.