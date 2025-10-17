प्रधानमंत्री मोदी को डरपोक कहने पर अमेरिकी पॉप गायिका ने राहुल गांधी को निशाने पर लिया
क्या है खबर?
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से डरने वाला बताया तो अमेरिकी पॉप गायिका मैरी मिलबेन भड़क गई हैं। उन्होंने एक्स पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल के पोस्ट को आगे बढ़ाते हुए अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दर्ज की और उनको गलत बताया। गायिका ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप से डरते नहीं, बल्कि दीर्घकालिक रणनीति समझते हैं। उन्होंने राहुल को कथित भारत के खिलाफ बोलने वाले दौरे पर लौटने की सलाह दी है।
नाराजगी
मैरी मिलबेन ने क्या कहा?
मैरी ने राहुल गांधी को टैग करते हुए लिखा, 'आप गलत हैं राहुल गांधी। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति ट्रंप से नहीं डरते। मोदी दीर्घकालिक रणनीति को समझते हैं और अमेरिका के साथ उनकी कूटनीति रणनीतिक है। जिस तरह अमेरिकी राष्ट्रपति हमेशा अमेरिका के हितों को सर्वोपरि रखेंगे, उसी तरह प्रधानमंत्री मोदी भी वही करेंगे जो भारत के लिए सबसे अच्छा होगा। मैं इसकी सराहना करती हूं। राष्ट्राध्यक्ष यही करते हैं।'
सलाह
भारत का प्रधानमंत्री बनने की क्षमता नहीं- मैरी
मैरी ने आगे लिखा, 'राष्ट्राध्यक्ष वही करते और कहते हैं, जो उनके देश के लिए सबसे अच्छा होता है। मैं आपसे इस तरह के नेतृत्व को समझने की उम्मीद नहीं करती क्योंकि आपमें भारत का प्रधानमंत्री बनने की कुशाग्र बुद्धि नहीं है। बेहतर होगा आप अपने "मुझे भारत से नफरत है" वाले दौरे पर वापस लौट जाएं, जिसके दर्शक सिर्फ आप ही हैं।' बता दें कि राहुल अक्सर अपने विदेश दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बोलते नजर आते हैं।
पोस्ट
राहुल ने मोदी को क्या कहा था?
ट्रंप ने दावा किया था कि मोदी ने उन्हें रूसी तेल न खरीदने का आश्वासन दिया है, जिसके बाद राहुल ने मोदी को निशाने पर लिया था। उन्होंने एक्स पर लिखा, 'प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप से डरे हैं। वे ट्रंप को यह निर्णय लेने और घोषणा करने की अनुमति देते हैं कि भारत रूसी तेल नहीं खरीदेगा। अनदेखी के बावजूद बधाई संदेश भेजते हैं। वित्त मंत्री की अमेरिका यात्रा रद्द की। शर्म अल-शेख नहीं गए। ऑपरेशन सिंदूर पर विरोध नहीं करते।'
मायने
मैरी की आलोचना के मायने क्या हैं?
मैरी अभिनेत्री और सांस्कृतिक राजदूत भी हैं। अफ्रीकी-अमेरिकी मूल की मैरी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रगान गाने के लिए मशहूर हैं। उन्होंने 2023 में वाशिंगटन डीसी में रोनाल्ड रीगन बिल्डिंग में मोदी के दौरे पर राष्ट्रगान 'जन गण मन' गाया था और मोदी के चरण स्पर्श किए थे। मैरी भारत-अमेरिका मजबूत रिश्तों की समर्थक और मोदी की बड़ी प्रशंसक हैं। उनका बयान राहुल के लिए राजनीतिक असहजता और मोदी की वैश्विक छवि को सार्वजनिक व्यक्तियों में मजबूत दिखाता है।
ट्विटर पोस्ट
मैरी का पोस्ट
You are wrong, @RahulGandhi.— Mary Millben (@MaryMillben) October 17, 2025
PM @narendramodi is not afraid of President Trump. PM Modi understands the long game and his diplomacy with the U.S. is strategic. Just as @POTUS will always put America’s interests first, so will PM Modi do what is best for India. And I applaud that.… https://t.co/4p0HNRCAv2