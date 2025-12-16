अमेरिकी दूतावास ने ट्रंप का संदेश दिया, भारत को साझेदार और मोदी को महान मित्र बताया

LOADING...
अमेरिकी दूतावास ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महान मित्र बताया

लेखन गजेंद्र
Dec 16, 2025
04:41 pm
क्या है खबर?

भारत में अमेरिकी दूतावास ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर साझा कर भारत की प्रशंसा की है। दूतावास ने एक्स पर राष्ट्रपति ट्रंप के एक बयान को साझा करते हुए लिखा, "भारत दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक का घर है। यह एक शानदार देश है और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिका के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है। प्रधानमंत्री मोदी के रूप में हमारा एक बहुत महान मित्र है।"

बयान

इससे पहले CBI की कार्रवाई को सराहा

अमेरिकी दूतावास ने यह पोस्ट करने से पहले भारत की केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की कार्रवाई की सराहना की थी। दूतावास ने CBI की एक्स पोस्ट पर लिखा, 'भारत-अमेरिका सहयोग का शानदार उदाहरण! FBI के साथ मिलकर, CBI ने ऐसे ट्रांसनेशनल साइबरक्राइम नेटवर्क का भंडाफोड़ किया, जिसने टेक-सपोर्ट स्कैम के जरिए अमेरिकी नागरिकों से 80 लाख डॉलर की धोखाधड़ी की थी। मजबूत कानून प्रवर्तन सहयोग के कारण, दोनों देश नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं!'

ट्विटर पोस्ट

अमेरिकी दूतावास का पोस्ट

व्यापार

अमेरिका-भारत व्यापार को लेकर बातचीत अंतिम दौर में

अमेरिका और भारत के बीच व्यापार समझौते को लेकर चल रही बातचीत भी अंतिम दौर में पहुंच गई है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने बताया कि भारत और अमेरिका अपने प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते के ढांचे को अंतिम रूप देने के बहुत करीब हैं। बता दें कि अमेरिका के नए उप व्यापार प्रतिनिधि रिक स्विट्जर पिछले सप्ताह व्यापार सचिव के साथ व्यापार वार्ता के लिए भारत में थे। अग्रवाल का कहना है कि बहुत जल्द ही यह पूरा होगा।

