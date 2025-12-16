अमेरिकी दूतावास ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महान मित्र बताया

अमेरिकी दूतावास ने ट्रंप का संदेश दिया, भारत को साझेदार और मोदी को महान मित्र बताया

लेखन गजेंद्र 04:41 pm Dec 16, 202504:41 pm

क्या है खबर?

भारत में अमेरिकी दूतावास ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर साझा कर भारत की प्रशंसा की है। दूतावास ने एक्स पर राष्ट्रपति ट्रंप के एक बयान को साझा करते हुए लिखा, "भारत दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक का घर है। यह एक शानदार देश है और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिका के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है। प्रधानमंत्री मोदी के रूप में हमारा एक बहुत महान मित्र है।"