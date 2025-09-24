अमेरिका ने कहा- भारत के साथ संबंध अहम, मोदी-ट्रंप के बीच बैठक पर चल रही चर्चा

भारत के साथ संबंधों में हालिया तनाव के बाद अमेरिका ने अहम बयान दिया है। अमेरिका ने कहा है कि भारत के साथ उसके संबंध बेहद अहम हैं, जो व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में फैले हुए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने ये बात अपने भारतीय समकक्ष एस जयशंकर से मुलाकात के बाद कही है। रुबियो ने क्वॉड, हिंद-प्रशांत क्षेत्र समेत कई अहम मुद्दों पर भी बात की है।

बयान अमेरिका बोला- स्वतंत्र हिंद प्रशांत के लिए मिलकर काम करेंगे अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा, "विदेश मंत्री रुबियो ने दोहराया कि भारत अमेरिका के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स, महत्वपूर्ण खनिजों और द्विपक्षीय संबंधों से संबंधित अन्य मुद्दों पर भारत सरकार की निरंतर भागीदारी की सराहना की। दोनों विदेश मंत्री इस बात पर सहमत हुए कि अमेरिका और भारत क्वॉड के माध्यम से स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे।"

भारत जयशंकर-रुबियो की मुलाकात पर भारत ने क्या कहा? दोनों विदेश मंत्रियों की बैठक पर भारत सरकार का कोई बयान नहीं आया है। हालांकि, जयशंकर ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'हमारी बातचीत में वर्तमान चिंता के कई द्विपक्षीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में प्रगति के लिए निरंतर सहयोग के महत्व पर सहमति बनी। हम संपर्क में बने रहेंगे।' इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से बताया कि यह बैठक सकारात्मक रही और सभी मुद्दों पर खुलकर चर्चा हुई।

मुलाकात अगले महीने हो सकती है ट्रंप-मोदी की मुलाकात रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुलाकात की संभावनाएं तलाश रहे हैं। खबर है कि दोनों नेता अगले महीने मलेशिया में मुलाकात कर सकते हैं। वहां 26 से 28 अक्टूबर तक आसियान सम्मेलन होना है। ट्रंप ने सम्मेलन में जाने की पुष्टि की है और मोदी भी इस सम्मेलन में हिस्सा लेते रहे हैं। ऐसे में संभावनाएं हैं कि दोनों नेता सम्मेलन के इतर द्विपक्षीय बैठक कर सकते हैं।