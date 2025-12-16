LOADING...
दिल्ली में अब प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र के बिना पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा

लेखन गजेंद्र
Dec 16, 2025
04:24 pm
क्या है खबर?

दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने मंगलवार से वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) के बिना पेट्रोल और डीजल खरीदने पर रोक लगा दी है। साथ ही दिल्ली में बुधवार से BS-6 मानक से नीचे के वाहनों को प्रवेश से प्रतिबंधित कर दिया गया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कैमरा आधारित प्रणालियों के जरिए अनुपालन की निगरानी की जाएगी।

फैसला

क्या बोले सिरसा?

सिरसा ने कहा, "ये घोषित उपाय प्रदूषण नियंत्रण के उच्चतम स्तर, GRAP-4 के अंतर्गत किए जा रहे हैं। इन प्रतिबंधों के तहत, दिल्ली के बाहर के ट्रकों और वाणिज्यिक वाहनों को शहर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। सिर्फ आवश्यक सेवाओं में लगे वाहनों को छूट है। निर्माण कार्य पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।" उन्होंने कहा कि पहले वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) लगभग 380 हुआ करता था, अब यह 360 के करीब है।

माफी

जनता से मांगी माफी

प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिरसा ने प्रदूषण के लिए दिल्ली के लोगों से माफी भी मांगी। उन्होंने कहा, "मैं दिल्ली के लोगों से माफी मांगना चाहता हूं और यह कहना चाहता हूं कि किसी भी निर्वाचित सरकार के लिए 9-10 महीनों के भीतर प्रदूषण के स्तर को पूरी तरह से कम करना संभव नहीं है। हम बेईमान आम आदमी पार्टी की सरकार से बेहतर काम कर रहे हैं और हमने प्रतिदिन AQI में कमी की है।"

ट्विटर पोस्ट

मनजिंदर सिंह सिरसा की प्रेस कॉन्फ्रेंस

