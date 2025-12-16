दिल्ली में अब प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र के बिना पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा

फैसला

क्या बोले सिरसा?

सिरसा ने कहा, "ये घोषित उपाय प्रदूषण नियंत्रण के उच्चतम स्तर, GRAP-4 के अंतर्गत किए जा रहे हैं। इन प्रतिबंधों के तहत, दिल्ली के बाहर के ट्रकों और वाणिज्यिक वाहनों को शहर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। सिर्फ आवश्यक सेवाओं में लगे वाहनों को छूट है। निर्माण कार्य पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।" उन्होंने कहा कि पहले वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) लगभग 380 हुआ करता था, अब यह 360 के करीब है।