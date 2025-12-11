अमेरिका में गर्भवती पर्यटकों की बढ़ेगी मुश्किलें? अमेरिकी दूतावास ने पर्यटन वीजा को लेकर ये कहा

वीजा अमेरिकी दूतावास ने क्या लिखा? दूतावास ने एक्स पर लिखा, "अमेरिकी काउंसलर अधिकारी पर्यटन वीजा आवेदन को मना कर देंगे, अगर उन्हें लगता है कि यात्रा का मुख्य मकसद अमेरिका में बच्चे को जन्म देना और बच्चे के लिए अमेरिकी नागरिकता हासिल करना है। इसकी इजाजत नहीं है।" बता दें कि अमेरिकी संविधान के 4वें संशोधन के तहत अमेरिकी धरती पर जन्म लेने वाले हर बच्चे को स्वत: ही नागरिकता प्राप्त हो जाती है, चाहे उसके माता-पिता अमेरिकी हो या न हों।

ट्विटर पोस्ट अमेरिकी दूतावास ने जारी किया बयान U.S. consular officers will deny tourist visa applications if they believe the primary purpose of travel is to give birth in the United States to obtain U.S. citizenship for the child. This is not permitted. pic.twitter.com/Xyq4lkK6V8 — U.S. Embassy India (@USAndIndia) December 11, 2025

जन्म अमेरिका में कितने बच्चों को मिली नागरिकता अमेरिका के 2022-2023 के सरकारी आंकड़े बताते हैं कि देश में करीब 1.80 करोड़ बच्चे (0-17 वर्ष) ऐसे हैं जिनके माता-पिता में कोई एक प्रवासी हैं। इनमें 86.6 प्रतिशत जन्म से नागरिक हैं। हर साल अमेरिका में 35-36 लाख बच्चे पैदा होते हैं, जिसमें विदेशी माताओं के बच्चे करीब 23 प्रतिशत होते हैं और सभी को नागरिकता मिलती है। हालांकि, हाल के वर्षों में जन्मदर 20-25 प्रतिशत के बीच है। यह आंकड़े 1990 के 16 प्रतिशत के मुकाबले ज्यादा हैं।

