LOADING...
होम / खबरें / देश की खबरें / अमेरिका में गर्भवती पर्यटकों की बढ़ेगी मुश्किलें? अमेरिकी दूतावास ने पर्यटन वीजा को लेकर ये कहा
अमेरिका में गर्भवती पर्यटकों की बढ़ेगी मुश्किलें? अमेरिकी दूतावास ने पर्यटन वीजा को लेकर ये कहा
भारत में अमेरिकी दूतावास ने पर्यटन वीजा को लेकर सूचना जारी की

अमेरिका में गर्भवती पर्यटकों की बढ़ेगी मुश्किलें? अमेरिकी दूतावास ने पर्यटन वीजा को लेकर ये कहा

लेखन गजेंद्र
Dec 11, 2025
07:04 pm
क्या है खबर?

भारत में अमेरिकी दूतावास ने पर्यटन वीजा के लिए आवेदन करने वाले लोगों को बड़ी चेतावनी दी है। दूतावास ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर बताया कि अगर कोई आवेदक अमेरिका में बच्चे को जन्म देने और नागरिकता हासिल करने के मकसद से पर्यटन वीजा लेना चाहता है, तो उसका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। दूतावास ने कहा कि अमेरिकी प्रशासन इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं देता है।

वीजा

अमेरिकी दूतावास ने क्या लिखा?

दूतावास ने एक्स पर लिखा, "अमेरिकी काउंसलर अधिकारी पर्यटन वीजा आवेदन को मना कर देंगे, अगर उन्हें लगता है कि यात्रा का मुख्य मकसद अमेरिका में बच्चे को जन्म देना और बच्चे के लिए अमेरिकी नागरिकता हासिल करना है। इसकी इजाजत नहीं है।" बता दें कि अमेरिकी संविधान के 4वें संशोधन के तहत अमेरिकी धरती पर जन्म लेने वाले हर बच्चे को स्वत: ही नागरिकता प्राप्त हो जाती है, चाहे उसके माता-पिता अमेरिकी हो या न हों।

ट्विटर पोस्ट

अमेरिकी दूतावास ने जारी किया बयान

Advertisement

जन्म

अमेरिका में कितने बच्चों को मिली नागरिकता

अमेरिका के 2022-2023 के सरकारी आंकड़े बताते हैं कि देश में करीब 1.80 करोड़ बच्चे (0-17 वर्ष) ऐसे हैं जिनके माता-पिता में कोई एक प्रवासी हैं। इनमें 86.6 प्रतिशत जन्म से नागरिक हैं। हर साल अमेरिका में 35-36 लाख बच्चे पैदा होते हैं, जिसमें विदेशी माताओं के बच्चे करीब 23 प्रतिशत होते हैं और सभी को नागरिकता मिलती है। हालांकि, हाल के वर्षों में जन्मदर 20-25 प्रतिशत के बीच है। यह आंकड़े 1990 के 16 प्रतिशत के मुकाबले ज्यादा हैं।

Advertisement

जानकारी

ट्रंप ने बरती है सख्ती

अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद गर्भवती महिलाओं को वीजा देने पर बहुत सख्ती है। ये सख्ती 2020 से लागू है, लेकिन 2025 के बाद इसे और कड़ा कर दिया गया है। इसका उद्देश्य जन्म नागरिकता पर प्रतिबंध लगाना है।

Advertisement