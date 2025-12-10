अमेरिकी दूतावास ने मार्च 2026 तक टाल दिए वीजा से जुड़े साक्षात्कार, क्या है कारण?

अमेरिका में आव्रजन को लेकर भारी उथल-पुथल और सुरक्षा जांच का असर भारत में भी दिख रहा है। यहां अमेरिकी दूतावास ने वीजा से जुड़े सभी साक्षात्कार को टाल दिया है। दूतावास ने एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए बताया कि अगर किसी आवेदक को अप्वाइंटमेंट मिला है, तो उसे रीशेड्यूल कर दिया गया है, अब आवेदकों को नई तारीख दी जाएगी। दूतावास ने आवेदकों को कोई नई तारीख भी नहीं बताई है।

संदेश अमेरिकी दूतावास ने वीजा आवेदकों से क्या कहा? दूतावास ने एक्स पर लिखा कि 'वीजा आवेदक ध्यान दें- अगर आपको ईमेल मिला है कि आपका वीजा अप्वाइंटमेंट रीशेड्यूल कर दिया गया है, तो मिशन इंडिया आपकी नई अपॉइंटमेंट डेट पर आपकी मदद करने के लिए तैयार है। अपनी पहले से तय अप्वाइंटमेंट तिथि पर पहुंचने पर आपको दूतावास या महावाणिज्य दूतावास में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।' दूतावास ने अपने संदेश में अप्वाइंटमेंट रद्द करने के कारण के विषय में कोई जानकारी नहीं दी है।

फैसला दूतावास ने क्यों रोके अप्वाइटमेंट? अमेरिका में यह नई सलाह वीजा नियमों में बड़े बदलावों के बीच जारी किया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन 15 दिसंबर से H-1B आवेदकों और उनके आश्रितों (H-4) के लिए अनिवार्य ऑनलाइन उपस्थिति समीक्षा शुरू करने जा रहा है। इस नई प्रणाली में आवेदकों को अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल को सार्वजनिक करना होगा, ताकि उनकी अच्छे से जांच हो सके। जांच में देरी के कारण निर्धारित कई H-1B और H-4 अप्वाइंटमेंट मार्च 2026 तक रद्द हो सकते हैं।

Advertisement

जांच अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने 85,000 वीजा रद्द किए इस बीच, बुधवार को ट्रंप प्रशासन ने जानकारी दी कि उन्होंने अब तक 85,000 वीजा रद्द कर दिए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने एक्स पर लिखा, 'जनवरी से अब तक 85,000 वीजा रद्द किए गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप और विदेश मंत्री मार्को रुबियो एक आसान आदेश का पालन करते हैं और वे जल्द ही रुकने वाले नहीं हैं।' बता दें कि वाणिज्य दूतावासों ने दैनिक साक्षात्कार की संख्या भी कम की है।

Advertisement