खाटूश्यामजी जाते समय सीकर में ट्रक से टकराई स्लीपर बस, 3 यात्रियों की मौत
क्या है खबर?
राजस्थान के सीकर में मंगलवार देर रात को एक ट्रक और यात्रियों से भरी स्लीपर बस में टक्कर हो गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। घटना जिले के फतेहपुर इलाके में जयपुर-बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुई है। हादसे के समय बस में 50 लोग सवार थे, जो खाटूश्यामजी के दर्शन के लिए जा रहे थे। पुलिस ने बताया कि हादसे में 28 लोग घायल हैं, जिनमें 7 की हालत गंभीर बताई जा रही है।
हादसा
गुजरात के रहने वाले हैं सभी बस यात्री
फतेहपुर थानाक्षेत्र के अधिकारी महेंद्र कुमार ने बताया कि गुजरात के वलसाड जिले के रहने वाले सभी यात्री बस में सवार होकर पहले वैष्णों देवी गए थे। वहां से लौटते हुए वे खाटूश्यामजी के दर्शन करने जा रहे थे, तभी राष्ट्रीय राजमार्ग पर उनकी बस तेज रफ्तार ट्रक से टकरा गई। हादसे में बस ड्राइवर कमलेश और यात्री मयंक की मौत हो गई, जबकि एक मृतक की अब तक पहचान नहीं हो सकी है।
हादसा
बस के अंदर ही फंस गए यात्री
हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। कई यात्री अपनी सीट पर ही फंस गए थे। आसपास के लोगों ने पुलिस के पहुंचने से पहले यात्रियों को बाहर निकाला औऱ एंबुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि संभवत: बस की टक्कर चालक के नींद आने से हुई है, जिससे वह अनियंत्रित हो गया था। हालांकि, हादसे की जांच चल रही है।
ट्विटर पोस्ट
हादसे के बाद बस की हालत
#WATCH | Rajasthan: Three people were killed and 28 were injured when a sleeper bus collided with a truck near Fatehpur on the Jaipur-Bikaner National Highway in Sikar. The accident occurred around 11 pm last night. Seven of the injured are in critical condition: Fatehpur SHO… pic.twitter.com/gVQpm9ANSQ— ANI (@ANI) December 10, 2025