खाटूश्यामजी जाते समय सीकर में ट्रक से टकराई स्लीपर बस, 3 यात्रियों की मौत

लेखन गजेंद्र 09:54 am Dec 10, 202509:54 am

क्या है खबर?

राजस्थान के सीकर में मंगलवार देर रात को एक ट्रक और यात्रियों से भरी स्लीपर बस में टक्कर हो गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। घटना जिले के फतेहपुर इलाके में जयपुर-बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुई है। हादसे के समय बस में 50 लोग सवार थे, जो खाटूश्यामजी के दर्शन के लिए जा रहे थे। पुलिस ने बताया कि हादसे में 28 लोग घायल हैं, जिनमें 7 की हालत गंभीर बताई जा रही है।