अमेरिका ने टैरिफ विवाद के बीच रद्द की भारत की व्यापार वार्ता यात्रा

योजना

BTA के लक्ष्य को देखते हुए पुनर्निर्धारित होगी यात्रा

अमेरिकी व्यापार दल की यात्रा का स्थगित होना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारतीय वस्तुओं पर 27 अगस्त से लागू होने वाले अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ से कुछ ही दिन पहले हो रही है, जो मौजूदा 25 प्रतिशत टैरिफ में और इजाफा करेगा। इस यात्रा को पुनर्निर्धारित किए जाने की संभावना है। इसका कारण है कि दोनों देशों ने BTA को इस साल के अंत तक अंतिम रूप देने का लक्ष्य रखा है। हालांकि, अभी नई तारीख सामने नहीं आई है।