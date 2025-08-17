अमेरिका ने टैरिफ विवाद के बीच रद्द की भारत की व्यापार वार्ता यात्रा
क्या है खबर?
अमेरिका ने भारत के साथ बढ़े टैरिफ विवाद के बीच 25-30 अगस्त के लिए नई दिल्ली में निर्धारित अपने व्यापार प्रतिनिधिमंडल की यात्रा को स्थगित कर दिया है। इसके चलते भारत के साथ प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझाैते (BTA) की छठे दौर की वार्ता भी स्थिगित हो गई है। चौंकाने वाली बात यह है कि अमेरिका ने औपचारिक रूप से भारत को इसकी सूचना भी नहीं भेजी है, लेकिन सूत्रों के अनुसार जल्द ही इसकी घोषणा होगी।
योजना
BTA के लक्ष्य को देखते हुए पुनर्निर्धारित होगी यात्रा
अमेरिकी व्यापार दल की यात्रा का स्थगित होना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारतीय वस्तुओं पर 27 अगस्त से लागू होने वाले अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ से कुछ ही दिन पहले हो रही है, जो मौजूदा 25 प्रतिशत टैरिफ में और इजाफा करेगा। इस यात्रा को पुनर्निर्धारित किए जाने की संभावना है। इसका कारण है कि दोनों देशों ने BTA को इस साल के अंत तक अंतिम रूप देने का लक्ष्य रखा है। हालांकि, अभी नई तारीख सामने नहीं आई है।
चिंता
भारत अधिक बाजार पहुंच की अमेरिकी मांग से चिंतित
वार्ता में एक प्रमुख अड़चन अमेरिका की कृषि और डेयरी क्षेत्र में व्यापक बाजार पहुंच की मांग रही है। भारत इन मांगो को लेकर चिंतित है क्योंकि इनका छोटे और सीमांत किसानों की आजीविका पर संभावित प्रभाव पड़ सकता है। इधर, मौजूदा व्यापारिक तनावों के बावजूद, भारत का अमेरिका में निर्यात बढ़ा है। इस साल अप्रैल-जुलाई तक निर्यात 33.53 अरब डॉलर (2.91 लाख करोड़ रुपये) रहा, जो पिछले वर्ष 27.57 अरब डॉलर से 17.8 प्रतिशत अधिक है।