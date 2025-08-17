मानसून: पहाड़ी राज्यों में चल रहा मूसलाधार बारिश का दौर, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी 

मानसून: पहाड़ी राज्यों में चल रहा मूसलाधार बारिश का दौर, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी
क्या है खबर?
मानसून की बारिश पहाड़ी राज्यों में कहर बनकर टूट रही है। जम्मू-कश्मीर के कठुआ में रविवार सुबह और हिमाचल प्रदेश के मंडी में शनिवार को बादल फटने से तबाही मच गई। मलबे से कई रास्ते अवरुद्ध हो गए। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने रविवार को गोवा, महाराष्ट्र और तेलंगाना में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। साथ ही मध्य प्रदेश, उत्तराखंड समेत 6 राज्यों में ऑरेंज और राजस्थान, छत्तीसगढ़ समेत 24 राज्यों में यलो अलर्ट जारी किया है।
नुकसान
बादल फटने से हुआ भारी नुकसान
हिमाचल प्रदेश में शनिवार को मंडी में बादल फटने से नगवाई से औट तक के क्षेत्र तबाही की चपेट में आ गए। घरों, दुकानों और खेतों में मलबा भर गया। जम्मू-कश्मीर के कठुआ में रविवार सुबह बादल फटने से जम्मू-पठानकोट नेशनल हाईवे का एक हिस्सा मलबे की चपेट में आ गया। इसके अलावा कई घरों को नुकसान पहुंचा है, जिनमें कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है। प्रदेश में 17 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।
ट्विटर पोस्ट
जम्मू-कश्मीर में भूस्खलन के बाद राहत-बचाव कार्य शुरू
#WATCH | J&K | Dog squad of the NDRF, Indian Army, SDRF, Police and local administration carry out search and rescue operation in flash flood-hit Chasoti village in Kishtwar district.— ANI (@ANI) August 17, 2025
According to CM Omar Abdullah, till now, over 50 bodies have been retrieved from debris here. pic.twitter.com/MzI1qpG4G3
मानसून
मुबई में भारी बारिश का अलर्ट
महाराष्ट्र में मानसून ने जोर पकड़ लिया है। यहां मुंबई में रविवार सुबह से तेज बारिश जारी है। शहर के कई इलाकों में सड़क पर पानी भर गया है, वहीं समुद्र में तेज लहरें उठ रही हैं। जलभराव के कारण लोकल ट्रेन सेवा और सड़कों पर यातायात प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा विमानों की उड़ानों में भी व्यवधान हो रहा है। रायगढ़ जिले में अंबा नदी और रत्नागिरी में गबुडी-कोडवली नदियां चेतावनी स्तर से ऊपर बह रही हैं।
ट्विटर पोस्ट
मुंबई में समुद्र में हाई टाइड की स्थिति
#WATCH | Maharashtra: Morning visuals from Marine Drive as rain lashes various parts of Mumbai. pic.twitter.com/P6rlzSlvvI— ANI (@ANI) August 17, 2025
बाढ़
इस राज्य में खतरा बनी गंगा नदी
उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। फतेहपुर में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे 10 से अधिक गांवों में पानी घुस गया है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के बड़वानी में नदी-नाले उफान पर होने से बाढ़ जैसे हालात हैं। IMD के अनुसार, बिहार में रविवार को 9 जिलों में हल्की/मध्यम बारिश होगी, जबकि बाकी जगह उमस-गर्मी सताएगी। राजस्थान में डूंगरपुर, सिरोही और उदयपुर जिलों में अतिभारी बारिश होने की संभावना है।
मौसम
दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम?
दिल्ली में रविवार को मिला-जुला मौसम देखने को मिलेगा। सुबह से बादल छाए रहने से तेज धूप से लोग बचे हुए हैं, लेकिन उमस परेशान करेगी। सुबह का तापमान करीब 28 डिग्री दर्ज किया गया। दोपहर तक कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, जिससे तापमान थोड़ा गिर सकता है। इस दौरान 35-40 किमी/घंटा की रफ्तार से हवा चलने के भी आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक, 21 अगस्त तक राजधानी में रुक-रुक कर हल्की बारिश होती रहेगी।