अमेरिका के वाशिंगटन में भारतीय दंपति की सड़क हादसे में मौत, 2 बच्चे घायल

लेखन गजेंद्र 01:25 pm Jan 05, 202601:25 pm

क्या है खबर?

अमेरिका के वाशिंगटन में एक सड़क हादसे में भारतीय दंपति की मौत हो गई है, जबकि उनके 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती हैं। मृतकों की पहचान कोटिकलापुडी कृष्ण किशोर (तिन्नू) (45) और आशा (40) के रूप में हुई है। दोनों आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले के पलकोल्लु के निवासी हैं। उनके परिवार को हादसे के विषय में सूचना दे दी गई है। परिजन उनके बेटे और बेटी का हालचाल ले रहे हैं।