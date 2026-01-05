अमेरिका के वाशिंगटन में भारतीय दंपति की सड़क हादसे में मौत, 2 बच्चे घायल
क्या है खबर?
अमेरिका के वाशिंगटन में एक सड़क हादसे में भारतीय दंपति की मौत हो गई है, जबकि उनके 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती हैं। मृतकों की पहचान कोटिकलापुडी कृष्ण किशोर (तिन्नू) (45) और आशा (40) के रूप में हुई है। दोनों आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले के पलकोल्लु के निवासी हैं। उनके परिवार को हादसे के विषय में सूचना दे दी गई है। परिजन उनके बेटे और बेटी का हालचाल ले रहे हैं।
घटना
11 साल से अमेरिका में कार्यरत थे तिन्नू
तेलुगु मीडिया के मुताबिक, तिन्नु एक दशक से अधिक समय से अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम कर रहे थे। दंपति लगभग 10 दिन पहले अपने गृहनगर पलकोल्लू आए थे और उसके बाद नया साल मनाने के लिए दुबई चले गए थे। वे हाल ही में अमेरिका लौट आए थे। वे अपने बच्चों के साथ कार में यात्रा कर रहे थे, तभी यह घटना घटी है। परिवार के लोग विदेश मंत्रालय और भारतीय दूतावास के संपर्क में हैं।
हादसा
तेलुगु महिला की मैरीलैंड में हुई है हत्या
इससे पहले खबर आई थी कि अमेरिका के मैरीलैंड राज्य में एक 27 वर्षीय तेलुगु महिला की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। वह 31 दिसंबर से लापता थी, जिसकी हत्या की जानकारी पुलिस को 3 जनवरी को हुई है। पुलिस ने बताया कि उसके प्रेमी ने 2 जनवरी को फोन कर अपनी प्रेमिका की गुमशुदगी की जानकारी दी थी, उसके बाद वह भारत फरार हो गया। उसे पकड़ने के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है।