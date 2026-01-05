अमेरिका में भारतीय महिला की हत्या कर प्रेमी भारत फरार, पुलिस में दी गुमशुदगी रिपोर्ट

अमेरिका के मैरीलैंड राज्य में नव वर्ष की पूर्व संध्या पर लापता एक भारतीय महिला की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जिसका शक उसके प्रेमी अर्जुन शर्मा (26) पर है। हॉवर्ड काउंटी पुलिस ने बताया कि मृतक महिला निकिता गोडिशाला (27 वर्षीय) एलिसॉट सिटी की रहने वाली हैं। वह पेशे से डेटा स्ट्रैटेजी एनालिस्ट थीं। पुलिस ने बताया कि अर्जुन महिला की हत्या कर भारत फरार हो गया है। उससे पहले उसने पुलिस को गुमशुदगी की सूचना दी थी।

घटना क्या है पूरा मामला? CBS न्यूज के मुताबिक, अर्जुन ने 2 जनवरी को निकिता के लापता होने की सूचना 911 पर दी थी। उसके बाद वह डलेस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से भारत जाने वाले विमान में सवार हो गया। पुलिस ने जांच शुरू की तो निकिता को आखिरी बार 31 दिसंबर को ट्विन-रिवर्स रोड के 10100 ब्लॉक में अर्जुन के अपार्टमेंट में देखा गया। पुलिस ने 3 जनवरी को अपार्टमेंट की तलाशी ली तो अंदर निकिता का चाकू से घायल लहूलुहान शव पड़ा था।

जांच अर्जुन को पकड़ने के प्रयास जारी रिपोर्ट के मुताबिक, निकिता की हत्या 31 दिसंबर को शाम 7 बजे की गई थी। हत्या का मकसद सामने नहीं आया है, लेकिन आरोपी अर्जुन के खिलाफ हत्या के आरोप में गिरफ्तारी वारंट जारी है। अर्जुन को पकड़ने के लिए अमेरिकी अटॉर्नी का कार्यालय इंटरपोल के साथ काम कर रहा है। अर्जुन के खिलाफ रेड नोटिस जारी है, जो अंतरराष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट है। यह इंटरपोल के साथ काम करने वाले भारत सहित लगभग 200 देशों को भेजा जाएगा।

Advertisement