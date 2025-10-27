संभल हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 4 आरोपियों को जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने संभल हिंसा को लेकर जेल में बंद 4 आरोपियों को जमानत दी

लेखन गजेंद्र 02:29 pm Oct 27, 202502:29 pm

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश के संभल में मस्जिद सर्वेक्षण के दौरान भड़की सांप्रदायिक हिंसा को लेकर जेल में बंद 4 आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और आर महादेवन की पीठ ने जमानत देते हुए कहा कि आरोपियों को ज्यादा समय जेल में नहीं रख सकते। हालांकि, आरोपियों की रिहाई शर्ते निचली अदालत द्वारा तय की जाएंगी। निचली अदालत और इलाहाबाद हाई कोर्ट में जमानत याचिका खारिज होने पर आरोपी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे।