उत्तर प्रदेश की होनहार बेटियों के लिए बंपर मौका, सरकार दे रही मुफ्त स्कूटर

60,000 लड़कियों को मिल सकता है योजना का लाभ

अगर इस योजना को हरी झंडी मिल जाती है, तो लगभग 60,000 लड़कियां इसका फायदा उठा पाएंगी। इस योजना के लिए साल 2026-27 के लिए 400 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कहा था कि यह योजना जल्द ही लागू की जाएगी। गैसोलीन वाले स्कूटरों को इसलिए चुना गया है क्योंकि वे पेट्रोल से चलने वाले स्कूटरों की तुलना में ज्यादा किफायती होते हैं। इनके लिए जल्द ही GeM पोर्टल पर टेंडर भी जारी किए जाएंगे। मंत्री उपाध्याय ने यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश के ज्यादातर डिग्री कॉलेजों में अब छात्र-छात्राओं के लिए ड्रेस कोड लागू हो गया है और पूरे राज्य के सभी कॉलेजों में इसे लागू करने का काम चल रहा है।