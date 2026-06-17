भारत के करोड़ों बच्चे 'हीटवेव' के खतरे में, UNICEF की चौंकाने वाली रिपोर्ट

क्षेत्र में जलवायु खतरों में भारत सबसे ऊपर

अपने क्षेत्र में जलवायु जोखिम के मामले में भारत सबसे ऊपर के देशों में शामिल है। इससे ऊपर सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश हैं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि इस सूची में अत्यधिक गर्मी सबसे बड़ा जोखिम है। दुनियाभर में लगभग 1.1 अरब बच्चे कम से कम तीन जलवायु खतरों की दोहरी मार झेल रहे हैं। UNICEF ने सभी देशों से अपील की है कि वे ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती करें और स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ें, ताकि सभी बच्चों के लिए एक सुरक्षित भविष्य बनाया जा सके।