UN में भारत ने पाकिस्तान से कहा- आतंकी ठिकाने बंद करे, परमाणु धमकी नहीं चलेगी

भारत ने कहा- पाकिस्तान का आतंकवाद को पालने-पोसने का इतिहास

भारत ने कहा, "इस सभा ने आज फिर पाकिस्तान का आतंक पर वही पुराना राग सुना। यह वही पाकिस्तान है, जिसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 25 अप्रैल को द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) का बचाव किया था। पाकिस्तान समर्थित इस संगठन ने पहलगाम में कत्लेआम किया। पाकिस्तान का आतंकवाद को पालने-पोसने और बढ़ाने का इतिहास रहा है। पाकिस्तान ने दशकों तक ओसामा बिन लादेन को पनाह दी और खुद को आतंक के खिलाफ साझेदार के तौर पर पेश करता रहा।"