UN में भारत ने पाकिस्तान से कहा- आतंकी ठिकाने बंद करे, परमाणु धमकी नहीं चलेगी
क्या है खबर?
भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को करारा जवाब दिया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान भारत पर आक्रामकता का आरोप लगाया था। इस पर भारत ने आतंकवाद, परमाणु हमले की धमकी और युद्धविराम जैसे कई मुद्दों पर पाकिस्तान को जमकर सुनाई। भारत ने कहा कि अगर शहबाज वाकई शांति चाहते हैं तो पाकिस्तान को तुरंत आतंकी शिविर बंद करना चाहिए और आतंकवादियों को भारत को सौंप देना चाहिए।
भारत ने कहा- पाकिस्तान का आतंकवाद को पालने-पोसने का इतिहास
भारत ने कहा, "इस सभा ने आज फिर पाकिस्तान का आतंक पर वही पुराना राग सुना। यह वही पाकिस्तान है, जिसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 25 अप्रैल को द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) का बचाव किया था। पाकिस्तान समर्थित इस संगठन ने पहलगाम में कत्लेआम किया। पाकिस्तान का आतंकवाद को पालने-पोसने और बढ़ाने का इतिहास रहा है। पाकिस्तान ने दशकों तक ओसामा बिन लादेन को पनाह दी और खुद को आतंक के खिलाफ साझेदार के तौर पर पेश करता रहा।"