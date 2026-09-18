हिमाचल में तीर्थयात्रा के दौरान बर्फबारी के बीच 2 महिलाओं की जान गई, 700 लोग बचाए गए
हिमाचल प्रदेश के माउंट ड्रिल्बू री की तीर्थयात्रा 2 महिलाओं के लिए जानलेवा साबित हुई। अचानक हुई बर्फबारी की वजह से उनकी मौत हो गई।
मरने वालों में कीलोंग की 61 साल की यांगजिन और दार्जिलिंग की 74 साल की दावा दोमा भुटिया शामिल थीं।
बताया जा रहा है कि उन्होंने पहाड़ के बेहद ठंडे मौसम और ऑक्सीजन की कमी के कारण दम तोड़ा।
करीब 4,435 मीटर की ऊंचाई पर बसा यह पवित्र स्थान बौद्ध और हिंदू, दोनों धर्मों के श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है।
बचाव दल ने 700 लोगों को निकाला, 15 अस्पताल में भर्ती
मौसम खराब होते ही बचाव दल ने फंसे हुए 700 श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाला।
कीलोंग में चोट लगने या ऊंचाई की बीमारी की वजह से 15 लोग अस्पताल में भर्ती हैं।
IAS किरण भडाना ने दोनों महिलाओं के निधन की पुष्टि की और कहा कि सभी यात्रियों को बचा लिया गया है। अधिकारियों ने दोनों शवों की जांच शुरू कर दी है, ताकि मौत की असली वजह का पता चल सके।