हिमाचल में तीर्थयात्रा के दौरान बर्फबारी के बीच 2 महिलाओं की जान गई, 700 लोग बचाए गए

हिमाचल प्रदेश के माउंट ड्रिल्बू री की तीर्थयात्रा 2 महिलाओं के लिए जानलेवा साबित हुई। अचानक हुई बर्फबारी की वजह से उनकी मौत हो गई।

मरने वालों में कीलोंग की 61 साल की यांगजिन और दार्जिलिंग की 74 साल की दावा दोमा भुटिया शामिल थीं।

बताया जा रहा है कि उन्होंने पहाड़ के बेहद ठंडे मौसम और ऑक्सीजन की कमी के कारण दम तोड़ा।

करीब 4,435 मीटर की ऊंचाई पर बसा यह पवित्र स्थान बौद्ध और हिंदू, दोनों धर्मों के श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है।