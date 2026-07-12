क्या सुलझ गया ट्विशा शर्मा की हत्या का मामला? AIIMS ने CBI को सौंपी अहम रिपोर्ट

मामला

क्या है ट्विशा शर्मा की हत्या का मामला?

नोएडा की ट्विशा (33) की शादी सेवानिवृत्त न्यायाधीश गिरिबाला के वकील बेटे समर्थ से दिसंबर 2025 में हुई थी। दोनों की मुलाकात 2024 में एक डेटिंग ऐप पर हुई थी। ट्विशा 12 मई को भोपाल स्थित अपने ससुराल की छत पर मृत मिली थी। उनके परिवार ने मौत का कारण सिंह परिवार के दहेज उत्पीड़न और गंभीर मानसिक यातना को बताया है। इस मामले में समर्थ और गिरिबाला मुख्य आरोपी हैं। दोनों फिलहाल जेल में हैं।