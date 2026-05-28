ट्विशा शर्मा की मौत का मामला: सास गिरिबाला सिंह को CBI ने भोपाल में गिरफ्तार किया

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ट्विशा के पति समर्थ से चल रही है पूछताछ

ट्विशा के पति समर्थ सिंह 12 मई को घटना के बाद से फरार थे। उन्होंने 10 दिन बाद 23 मई को जबलपुर जिला अदालत में आत्मसमर्पण किया था, जिसके बाद पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। अपनी गिरफ्तारी के दिन समर्थ ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से अपनी अग्रिम जमानत याचिका वापस ली थी और भोपाल की निचली अदालत में आत्मसमर्पण करने का इरादा जताया था। उनको 29 मई तक पूछताछ के लिए CBI की हिरासत में भेजा गया है।