ट्विशा शर्मा का भोपाल में अंतिम संस्कार किया गया

ट्विशा शर्मा का मौत के 12 दिन बाद हुआ अंतिम संस्कार, दोबारा पोस्टमॉर्टम किया गया

लेखन आबिद खान 06:26 pm May 24, 202606:26 pm

क्या है खबर?

अभिनेत्री और मॉडल ट्विशा शर्मा का आज भोपाल में अंतिम संस्कार किया गया। भोपाल के भदभदा श्मशान घाट में ट्विशा के भाई मेजर हर्षित ने उन्हें मुखाग्नि दी। आज ही AIIMS दिल्ली की टीम ने ट्विशा के शव का दोबारा पोस्टमॉर्टम किया था। परिजनों ने अंतिम संस्कार से पहले दोबारा पोस्टमॉर्टम की मांग की थी। बता दें कि 12 मई को भोपाल में ट्विशा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी।