ट्विशा की रहस्यमयी मौत: AIIMS में दूसरा पोस्टमार्टम, क्या अब पति के हिरासत में खुलेंगे राज?
ट्विशा शर्मा की मौत 12 मई को हुई थी। उनके परिवार ने पहले हुए मरणोत्तर परीक्षण के नतीजों पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद अब एक नया परीक्षण शुरू किया गया है। डॉ. मिलो की अगुवाई में AIIMS भोपाल की 5 सदस्यीय फॉरेंसिक टीम ने 23 मई को यह नया परीक्षण शुरू किया है। इसका मकसद उन सभी अनसुलझे सवालों के जवाब ढूंढना है, जो पहले छूट गए थे।
SIT ने समर्थ सिंह को गिरफ्तार किया
ट्विशा के पति, समर्थ सिंह, पुलिस की हिरासत में हैं। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) उनकी मौत से जुड़े हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है। इसमें समर्थ की 10 दिन की रहस्यमयी गुमशुदगी और ट्विशा को परेशान करने के आरोप भी शामिल हैं। पुलिस एक संदिग्ध 7 लाख रुपये के लेन-देन की भी पड़ताल कर रही है। साथ ही, ट्विशा और समर्थ के परिवार के बीच कथित तनावपूर्ण रिश्तों की भी जांच हो रही है। यह दूसरा मरणोत्तर परीक्षण यह समझने में निर्णायक भूमिका निभा सकता है कि आखिर ट्विशा के साथ क्या हुआ था।