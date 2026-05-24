ट्विशा की रहस्यमयी मौत: AIIMS में दूसरा पोस्टमार्टम, क्या अब पति के हिरासत में खुलेंगे राज?

SIT ने समर्थ सिंह को गिरफ्तार किया

ट्विशा के पति, समर्थ सिंह, पुलिस की हिरासत में हैं। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) उनकी मौत से जुड़े हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है। इसमें समर्थ की 10 दिन की रहस्यमयी गुमशुदगी और ट्विशा को परेशान करने के आरोप भी शामिल हैं। पुलिस एक संदिग्ध 7 लाख रुपये के लेन-देन की भी पड़ताल कर रही है। साथ ही, ट्विशा और समर्थ के परिवार के बीच कथित तनावपूर्ण रिश्तों की भी जांच हो रही है। यह दूसरा मरणोत्तर परीक्षण यह समझने में निर्णायक भूमिका निभा सकता है कि आखिर ट्विशा के साथ क्या हुआ था।