झारखंड: स्कूल वैन हादसे में 12 मासूम जख्मी, जान बचाकर भागा चालक

झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में शुक्रवार को विद्या भारती चिन्मय विद्यालय की एक स्कूल वैन डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में 12 बच्चे घायल हो गए। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार के चलते वैन टेलको स्टेडियम के पास अनियंत्रित हो गई थी। हादसे में चालक को भी चोटें आई थीं, लेकिन वह मौके से फरार हो गया।