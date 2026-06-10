असम में गूंजेगी गोविंदा की जयकार, TTD को वेंकटेश्वर मंदिर के लिए मिली 10 एकड़ जमीन देश Jun 10, 2026

तिरुपति के मशहूर मंदिर का संचालन करने वाले तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (TTD) को गुवाहाटी के पास सोनपुर में 10.33 एकड़ जमीन मिली है। इस जमीन पर वेंकटेश्वर स्वामी का एक नया मंदिर बनाया जाएगा। मंगलवार को असम के मेट्रोपॉलिटन डिप्टी कमिश्नर ने TTD को इस जमीन के मालिकाना हक का प्रमाणपत्र सौंपा। यह TTD की उस बड़ी योजना का हिस्सा है, जिसके तहत देशभर के राज्यों की राजधानियों में श्रीवारी मंदिर बनाने की तैयारी है।