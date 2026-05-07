दिल्ली-NCR में होगी ट्रकों की हड़ताल, दूध-सब्जी-दवा की किल्लत का खतरा

यूनियनें ECC बढ़ोतरी और BS-IV प्रतिबंध का कर रहीं विरोध

ट्रक यूनियनों की मुख्य मांग है कि दिल्ली में आने वाले वाहनों पर लगने वाले बढ़े हुए एनवायरनमेंट कॉम्पेंसेशन चार्ज (ECC) को सरकार वापस ले। इसके साथ ही, वे नवंबर 2026 से पुराने BS-IV डीजल वाहनों पर लगने वाले प्रतिबंध को हटाने की भी बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि महामारी के मुश्किल दौर से उबरने के बाद, ये नए नियम ट्रांसपोर्टरों पर बहुत भारी पड़ रहे हैं। यूनियनों का आरोप है कि इन बड़े फैसलों को लेने से पहले सरकार ने उनसे कोई बातचीत या सलाह नहीं की। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं और यह हड़ताल होती है, तो सप्लाई चेन की समस्याएं और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं।