त्रिपुरा का बड़ा तोहफा: सरकारी कर्मचारियों को अब हर शनिवार छुट्टी! देश Jun 10, 2026

त्रिपुरा सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों के काम करने के घंटों में बदलाव किया है। अब सरकारी दफ्तर सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे, जबकि पहले यह समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक का था। इस बदलाव की सबसे खास बात यह है कि अब कर्मचारियों को हर शनिवार छुट्टी मिलेगी, सिर्फ दूसरे और चौथे शनिवार को ही नहीं। 8 जून को हुए इस फैसले का मकसद कर्मचारियों को निजी कामों के लिए ज्यादा समय देना है, ताकि सरकारी कामकाज पर भी कोई असर न पड़े।