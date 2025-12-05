अमेरिका और भारत के बीच व्यापार समझौते की बात आगे बढ़ी, अगले हफ्ते आएंगे अमेरिकी प्रतिनिधि

वार्ता

इस बार सातवें दौर की होगी वार्ता

अमेरिका-भारत के बीच व्यापार को लेकर 5 दौर की वार्ता हो चुकी थी। छठे दौर की वार्ता से पहले दोनों देशों के रिश्तों में खटासी और अगस्त में वार्ता टल गई। इसके बाद 16 सितंबर को छठे दौर की वार्ता के लिए दक्षिण और मध्य एशिया के लिए सहायक अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि और मुख्य वार्ताकार ब्रेंडन लिंच टीम के साथ एक दिवसीय दौरे पर आए। उनकी भारतीय समकक्ष, वाणिज्य विभाग के विशेष सचिव राजेश अग्रवाल के साथ वार्ता हुई थी।