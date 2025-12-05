अमेरिका और भारत के बीच व्यापार समझौते की बात आगे बढ़ी, अगले हफ्ते आएंगे अमेरिकी प्रतिनिधि
क्या है खबर?
अमेरिका और भारत के बीच चल रही व्यापार वार्ता आगे बढ़ रही है। इससे जुड़े समझौते पर बातचीत के लिए अमेरिकी प्रतिनिधियों का एक दल एक बार फिर दिल्ली आ रही है। अभी दौरे की तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन संभावना है कि टीम अगले हफ्ते नई दिल्ली आएगी। इसके लिए वाशिंगटन के साथ चर्चा चल रही है। इस बार अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उप अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि रिक स्वित्जर कर सकते हैं।
वार्ता
इस बार सातवें दौर की होगी वार्ता
अमेरिका-भारत के बीच व्यापार को लेकर 5 दौर की वार्ता हो चुकी थी। छठे दौर की वार्ता से पहले दोनों देशों के रिश्तों में खटासी और अगस्त में वार्ता टल गई। इसके बाद 16 सितंबर को छठे दौर की वार्ता के लिए दक्षिण और मध्य एशिया के लिए सहायक अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि और मुख्य वार्ताकार ब्रेंडन लिंच टीम के साथ एक दिवसीय दौरे पर आए। उनकी भारतीय समकक्ष, वाणिज्य विभाग के विशेष सचिव राजेश अग्रवाल के साथ वार्ता हुई थी।
दौरा
22 सितंबर को वाणिज्य मंत्री ने किया था अमेरिका का दौरा
छठे दौर की बातचीत के बाद 22 सितंबर को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल अमेरिका दौरे पर गया था। उनके दौरे का मुख्य उद्देश्य व्यापार वार्ता की बातचीत में तेजी लाना था। उनके साथ राजेश अग्रवाल और अन्य अधिकारी भी थे। गोयल ने मई की शुरुआत में वाशिंगटन में अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक से भी मुलाकात की थी।