तेज अंधड़ के साथ आज होगी आफत की बारिश, जानिए आपके शहर का मौसम

तेज अंधड़ के साथ आज होगी आफत की बारिश, जानिए आपके शहर का मौसम
क्या है खबर?
उत्तर-पश्चिमी राज्यों में मंगलवार (27 जनवरी) को मौसम का मिजाज बदल गया है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से कई जगह बादल छाए रहने के साथ बारिश होने के आसार बने हुए हैं। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के कारण हालात बिगड़े हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में 3 राष्ट्रीय राजमार्गों समेत 800 से ज्यादा सड़कें बंद रहीं। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने आज मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पहाड़ी राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है।
बारिश
राजस्थान में तेज हवाओं के साथ हुई बूंदाबांदी
राजस्थान की राजधानी जयपुर में मंगलवार सुबह की शुरुआत तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी से हुई। 10 जिलों में अगले 2 दिन आंधड़-बारिश होने का अनुमान है। प्रदेश में 28-29 जनवरी को सर्द हवाएं चलने के साथ घना कोहरा छाया रह सकता है और 31 जनवरी से फिर बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश के 28 जिलों में बारिश और उत्तर प्रदेश के 14 जिलों में ओले गिरने की भी चेतावनी है। इससे तापमान 2-3 डिग्री तक लुढ़क सकता है।
राहत
राजधानी की हवा में हो सकता है सुधार
पश्चिमी विक्षोभ से मंगलवार को दिल्ली NCR में दोपहर के वक्त बारिश होने का अनुमान है। इस दौरान 30-40 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। इससे अधिकतम तापमान 19 और न्यूनतम 9 डिग्री रहने की संभावना है, वहीं वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) में भी सुधार होने की उम्मीद है। सुबह के वक्त कई इलाकों में धुंध भी नजर आई। राजधानी में 5 साल बाद सोमवार को गणतंत्र दिवस पर सबसे कम न्यूनतम तापमान 3.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।
बर्फबारी
पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी-बारिश का अलर्ट
हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी के कारण 3 राष्ट्रीय राजमार्ग समेत 835 सड़कें यातायात के लिए बंद रहीं, जिससे ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है। गाड़ियां फंसी होने के कारण पर्यटकों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। IMD ने मंगलवार को कुल्लू, किन्नौर, चंबा और लाहौल और स्पीति जिलों के लिए बारिश और बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड़ और जम्मू-कश्मीर में अधिकांश जगहों पर बर्फबारी देखने को मिल रही है, जबकि कुछ बारिश हो सकती है।
ट्विटर पोस्ट
श्रीनगर में सुबह से शुरू हुई बर्फबारी
#WATCH | Jammu & Kashmir's Srinagar witnesses fresh spell of snowfall this morning. According to IMD, the maximum temperature is expected to be 5 degrees Celcius. pic.twitter.com/WWOLPbtvkm— ANI (@ANI) January 27, 2026