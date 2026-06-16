अहमदाबाद में इंडिगो विमान के टॉयलेट से बरामद हुआ 4 करोड़ रुपये का सोना, जांच में जुटी पुलिस

अधिकारियों ने इंडिगो के टर्नअराउंड प्रक्रिया की जांच शुरू की

अधिकारी अब इस बात की तहकीकात कर रहे हैं कि आखिर इतना सोना विमान तक कैसे पहुंचा। उनकी जांच का मुख्य बिंदु विमान का 'टर्नअराउंड' समय है। इसी दौरान विमान की सफाई होती है, खाने-पीने का सामान रखा जाता है और यात्रियों का सामान चढ़ाया-उतारा जाता है। आमतौर पर ये टीमें शौचालय के अंदर छिपी जगहों या पैनल्स की जांच नहीं करती हैं। माना जा रहा है कि अधिकारियों को सोने का पता लगाने के लिए शौचालय के कुछ हिस्सों को खोलना पड़ा होगा। संभावना है कि उन्हें किसी खुफिया जानकारी के आधार पर यह कामयाबी मिली। इस पूरी जांच में विमान के CCTV फुटेज और लॉग की बारीकी से पड़ताल की जा रही है।