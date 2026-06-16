अहमदाबाद में इंडिगो विमान के टॉयलेट से बरामद हुआ 4 करोड़ रुपये का सोना, जांच में जुटी पुलिस
अहमदाबाद हवाई अड्डे पर मंगलवार को एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई। इंडिगो के एक विमान के शौचालय में 4 करोड़ रुपये के 24 सोने के बिस्कुट बरामद हुए हैं। ये सोने के बिस्कुट एक स्पीकर बॉक्स के अंदर काले टेप में लपेटकर छिपाए गए थे। यात्रियों की नजर इन पर बिल्कुल नहीं पड़ पाई। इस घटना से साफ पता चलता है कि तस्करों ने पूरे विमान को ही अपना जरिया बनाया और सुरक्षा व्यवस्था में कितनी बड़ी चूक हुई है।
अधिकारियों ने इंडिगो के टर्नअराउंड प्रक्रिया की जांच शुरू की
अधिकारी अब इस बात की तहकीकात कर रहे हैं कि आखिर इतना सोना विमान तक कैसे पहुंचा। उनकी जांच का मुख्य बिंदु विमान का 'टर्नअराउंड' समय है। इसी दौरान विमान की सफाई होती है, खाने-पीने का सामान रखा जाता है और यात्रियों का सामान चढ़ाया-उतारा जाता है। आमतौर पर ये टीमें शौचालय के अंदर छिपी जगहों या पैनल्स की जांच नहीं करती हैं। माना जा रहा है कि अधिकारियों को सोने का पता लगाने के लिए शौचालय के कुछ हिस्सों को खोलना पड़ा होगा। संभावना है कि उन्हें किसी खुफिया जानकारी के आधार पर यह कामयाबी मिली। इस पूरी जांच में विमान के CCTV फुटेज और लॉग की बारीकी से पड़ताल की जा रही है।