अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर TMC-भाजपा कार्यकर्ता भिड़े, कई घायल

अभिषेक ने आरोप लगाया कि भाजपा समर्थक रिवाल्वर लेकर आए थे और उनका जान से मारने का इरादा था।

उन्होंने कहा, "हमारे एक सहकर्मी के अंगूठे के पास चोट लगी। मैंने उसे टांके लगवाने के लिए अस्पताल भेजा, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि टांके काफी नहीं होंगे, उसे प्लास्टिक सर्जरी करानी पड़ेगी। एक अन्य व्यक्ति की आंख के नीचे की हड्डी टूट गई। उन्होंने पत्थर और ईंटें फेंकीं। यह सब पुलिस की आंखों के सामने हुआ।"