केन्या में अगवा किए गए पंजाब के 3 शख्स वापस लौटे, 6 आरोपी गिरफ्तार
पंजाब के 3 शख्स केन्या के नैरोबी में उतरते ही अगवा कर लिए गए थे, लेकिन अब वे सुरक्षित अपने घर लौट आए हैं।
भारतीय हाई कमीशन और केन्याई अधिकारियों, खासकर डीसीआई (DCI) की तेजी से हुई कार्रवाई की वजह से उन्हें 11 अगस्त, 2026 को बचा लिया गया। इसके बाद उन्हें भारत वापस भेजा गया। यह जानकारी बाद में हाई कमीशन की गुरुवार को की गई पोस्ट में दी गई।
नैरोबी अपहरण के बाद 6 संदिग्ध गिरफ्तार
इन तीनों को 5 अगस्त, 2026 को एयरपोर्ट से उठा लिया गया था और नैरोबी के पास एक घर में उनका पता लगाया गया। 11 अगस्त तक, केन्याई जासूसों ने उन्हें बचा लिया और 6 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें एक भारतीय नागरिक, दो पाकिस्तानी, दो केन्याई और एक केन्याई नाबालिग शामिल है, जो कथित तौर पर घर में काम करने वाली थी।
संदिग्धों का कहना है कि वे इन लोगों को इथियोपिया के रास्ते इटली पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे। यह घटना दिखाती है कि अंतरराष्ट्रीय यात्रा कितनी मुश्किल हो सकती है और ऐसे मामलों में दुनिया भर के देशों के बीच सहयोग कितना ज़रूरी है।