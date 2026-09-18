केन्या में अगवा किए गए पंजाब के 3 शख्स वापस लौटे, 6 आरोपी गिरफ्तार

इन तीनों को 5 अगस्त, 2026 को एयरपोर्ट से उठा लिया गया था और नैरोबी के पास एक घर में उनका पता लगाया गया। 11 अगस्त तक, केन्याई जासूसों ने उन्हें बचा लिया और 6 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें एक भारतीय नागरिक, दो पाकिस्तानी, दो केन्याई और एक केन्याई नाबालिग शामिल है, जो कथित तौर पर घर में काम करने वाली थी।

संदिग्धों का कहना है कि वे इन लोगों को इथियोपिया के रास्ते इटली पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे। यह घटना दिखाती है कि अंतरराष्ट्रीय यात्रा कितनी मुश्किल हो सकती है और ऐसे मामलों में दुनिया भर के देशों के बीच सहयोग कितना ज़रूरी है।