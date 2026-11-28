इस हादसे में 38 साल की अजय की पत्नी शैलेश कुमारी बच तो गईं, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल हैं। बताया जा रहा है कि वह पहले से ही कैंसर से जूझ रही थीं।

यह परिवार दिल्ली में इलाज करवाकर आजमगढ़ स्थित अपने घर वापस जा रहा था, तभी यह भयानक हादसा हुआ। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि कहीं ड्राइवर ने शराब पी रखी थी या फिर उसे नींद आ गई थी। पुलिस को कार में शराब की एक बोतल भी मिली है।