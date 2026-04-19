महाराजगंज: प्रेम करने की खौफनाक सजा! तीन भाइयों ने 19 साल की बहन को मार डाला

भाइयों ने जुर्म कबूला, पुलिस ने जातिगत रंजिश को बताया हत्या का मकसद

घायल युवक ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद यह मामला सामने आया। पुलिस की जांच के दौरान तीनों भाइयों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी भाइयों में कमलेश (25) और अमलेश (23) शामिल हैं, जबकि एक तीसरा भाई नाबालिग है। पुलिस के मुताबिक, भाइयों ने जातिगत मतभेदों के कारण बहन के इस रिश्ते को मंजूर नहीं किया था, यही हत्या का मकसद था। वारदात में इस्तेमाल की गई लोहे की रॉड को पुलिस ने बरामद कर लिया है। अब कमलेश और अमलेश को अदालत में पेश किया जाएगा, वहीं नाबालिग भाई का मामला जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने रखा जाएगा।