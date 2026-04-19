प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पवन कल्याण से पूछी कुशलक्षेम

पवन कल्याण की अब कैसी है तबीयत? प्रधानमंत्री मोदी ने हालचाल लेकर की ये कामना

लेखन ज्योति सिंह 11:30 am Apr 19, 202611:30 am

क्या है खबर?

अभिनेता और आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण की अचानक तबियत बिगड़ गई थी। 18 अप्रैल को उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी सर्जरी हुई। इस बात की पुष्टि उनके राजनीतिक सचिव पी हरिप्रसाद ने की। अभिनेता की स्वास्थ्य समस्या का सटीक खुलासा तो नहीं हुआ, लेकिन एक बयान जारी करते हुए उनके स्वास्थ्य पर जानकारी जरूरी दी गई है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिनेता से बातचीत की और उनके स्वास्थ्य के बारे में अपडेट लिया है।