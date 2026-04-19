कोलकाता DCP के आवास पर ED का छापा

चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में ED की बड़ी कार्रवाई, कोलकाता DCP के घर पर छापा

लेखन आबिद खान 10:26 am Apr 19, 202610:26 am

क्या है खबर?

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रवर्तन निदेशालय (ED) लगातार छापे मार रही है। आज सुबह ED ने कोलकाता पुलिस के डिप्टी कमिश्नर (DCP) शांतनु सिन्हा बिस्वास के आवास पर छापेमारी की है। ED की टीम सुबह करीब 7 बजे बालीगंज स्थित फर्न रोड पर उनके घर पहुंची और तलाशी अभियान शुरू किया। बताया जा रहा है कि कुल 3 जगहों पर तलाशी ली जा रही है, जिनमें दो ठिकाने शांतनु से जुड़े हैं।