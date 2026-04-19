दीपिका पादुकोण फिर बनेंगी मां

दीपिका पादुकोण ने सुनाई खुशखबरी, पति रणवीर सिंह के साथ करेंगी दूसरे बच्चे का स्वागत

लेखन ज्योति सिंह 11:31 am Apr 19, 202611:31 am

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण फिर से मां बनने वाली हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए यह खुशखबरी अपने फैंस को दी है। जाहिर है कि अभिनेत्री ने पति रणवीर सिंह के साथ 8 सितंबर, 2024 को अपनी पहली बेटी 'दुआ पादुकोण' का स्वागत किया था। अब यह जोड़ा अपने दूसरे बच्चे का स्वागत करने जा रहा है। इस खुशखबरी के आते ही अभिनेत्री के फैंस और फिल्मी सितारे उन्हें बधाई दे रहे हैं।