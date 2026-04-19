दीपिका पादुकोण ने सुनाई खुशखबरी, पति रणवीर सिंह के साथ करेंगी दूसरे बच्चे का स्वागत
क्या है खबर?
बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण फिर से मां बनने वाली हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए यह खुशखबरी अपने फैंस को दी है। जाहिर है कि अभिनेत्री ने पति रणवीर सिंह के साथ 8 सितंबर, 2024 को अपनी पहली बेटी 'दुआ पादुकोण' का स्वागत किया था। अब यह जोड़ा अपने दूसरे बच्चे का स्वागत करने जा रहा है। इस खुशखबरी के आते ही अभिनेत्री के फैंस और फिल्मी सितारे उन्हें बधाई दे रहे हैं।
पोस्ट
दीपिका ने बेटी दुआ के साथ की दूसरी प्रेग्नेंसी की घोषणा
दीपिका और रणवीर ने इंस्टाग्राम पर यह खुशखबरी साथ साझा की है। तस्वीर में देखा जा सकता है कि उन्होंने बेटी दुआ को पॉजिटिव प्रेग्नेंसी टेस्ट किट पकड़े हुए दिखाया है। साथ में 2 नजर वाले इमोजी भी ड्रॉप किए हैं। इस पोस्ट के आते ही सोशल मीडिया पर यूजर्स की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है। वहीं फिल्मी सितारे भी दीपिका और रणवीर को दोबारा माता-पिता बनने के लिए बधाई दे रहे हैं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
I am cryinggggggg baby no 2 for #DeepVeer 😭😭🧿🧿♥️♥️ pic.twitter.com/qzXJKuUULW— 𝔻𝕚𝕫𝕚𝕘𝕚𝕣𝕝 😎😘🚩 (@DreamDizi) April 19, 2026
शादी
रणवीर और दीपिका की शादी
रणवीर और दीपिका के प्यार की कहानी कथित तौर पर फिल्म 'रामलीला' के सेट से शुरू हुई थी। कुछ सल तक डेटिंग करने के बाद इस जोड़े ने 14 नवंबर, 2018 को इटली के लेक कोमो में एक भव्य शादी रचाई थी। यह भव्य समारोह दीपिका की कोंकणी विरासत और रणवीर की सिंधी रीति-रिवाज के साथ पूरा हुआ था। 6 साल बाद दोनों ने पहली बेटी दुआ का स्वागत किया था। जल्द ही यह जोड़ा दूसरे बच्चे का स्वागत करेगा।