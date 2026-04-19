गुलशन कुमार के भाई दर्शन कुमार का निधन

दर्शन कुमार कौन थे? टी-सीरीज के संस्थापक गुलशन कुमार के भाई का 70 साल में निधन

लेखन ज्योति सिंह 11:28 am Apr 19, 202611:28 am

क्या है खबर?

टी-सीरीज के संस्थापक गुलशन कुमार के छोटे भाई दर्शन कुमार का 18 अप्रैल, 2026 को निधन हो गया। उन्होंने 70 साल की उम्र में दिल्ली में अपनी आखिरी सांस ली जिससे मनोरंजन जगत में शोक की लहर दौड़ गई। यूं ताे गुलशन के छोटे भाई सार्वजनिक जीवन से काफी हद तक दूर रहे, लेकिन मनोरंजन जगत में उन्हें एक दयालु और उदार व्यक्ति के रूप में व्यापक पहचान मिली थी। सोशल मीडिया पर लोग दर्शन उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं।