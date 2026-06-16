लैंड माइन का कहर: राजौरी में LoC पर 3 जवान घायल

जम्मू-कश्मीर में सेना से जुड़ी तीसरी घटना

शुरुआती जानकारी के अनुसार, यह धमाका लैंड माइन की वजह से हुआ माना जा रहा है। दरअसल, इन सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा के लिए लैंड माइन बिछाई जाती हैं, जिससे हर पल खतरा बना रहता है। जम्मू-कश्मीर में सेना के जवानों के साथ धमाके से जुड़ा यह हाल ही में तीसरा हादसा है। इससे पहले उरी सेक्टर में गलती से हुए एक ग्रेनेड धमाके में दो जवान शहीद हो गए थे। वहीं, पुंछ में भी एक और दुर्घटनाग्रस्त धमाके में दो सैनिक घायल हुए थे। ताजा घटना को लेकर अब जांच की जा रही है।