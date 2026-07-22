पूरे देश में बिजली-तूफान का खतरा, जानें कैसे बचाएगा 'दामिनी' ऐप आपकी जान

सुरक्षित रहने के लिए इन बातों का ध्यान रखें: 1. अगर आपको तूफान के बादल दिखें, तो फौरन किसी सुरक्षित जगह पर चले जाएं। 2. पेड़ों के नीचे बिल्कुल न रुकें, क्योंकि बिजली गिरने का सबसे ज़्यादा खतरा उन्हीं पर होता है।

3. गीले कंक्रीट या किसी भी गीली जगह पर न लेटें, क्योंकि इससे बिजली का झटका लग सकता है।

4. तूफान शुरू होने से पहले अपने फोन, टीवी और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को प्लग से निकाल दें। इससे बिजली के अचानक बढ़ने (पावर सर्ज) से होने वाले नुकसान से बचा जा सकेगा।

5. तुरंत अलर्ट पाने के लिए दामिनी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। यह ऐप आपको अपने आस-पास बिजली गिरने की जानकारी देता है, ताकि आप समय रहते सावधानी बरत सकें।