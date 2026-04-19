IIT खड़गपुर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्र ने की आत्महत्या
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IIT खड़गपुर के तीसरे साल के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्र जयवीरसिंह डोडिया ने शनिवार को खुदकुशी कर ली। जानकारी के मुताबिक, उन्होंने अपने हॉस्टल की इमारत से कूदकर जान दे दी। तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जिससे मौत की सही वजह पता चल सके।
IIT खड़गपुर ने डोडिया के निधन पर जताया दुख
जयवीरसिंह के निधन से छात्र और संस्थान के कर्मचारी गहरे सदमे में हैं। उनके दोस्तों ने बताया कि वह हमेशा एक सकारात्मक सोच वाले इंसान थे। संस्थान ने डोडिया के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। इसके साथ ही, प्रशासन ने छात्रों को याद दिलाया है कि ऐसे मुश्किल समय में किसी भी तरह की परेशानी होने पर काउंसलिंग और भावनात्मक सहायता के लिए सेवाएँ उपलब्ध हैं।