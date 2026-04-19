IIT खड़गपुर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्र ने की आत्महत्या

IIT खड़गपुर ने डोडिया के निधन पर जताया दुख

जयवीरसिंह के निधन से छात्र और संस्थान के कर्मचारी गहरे सदमे में हैं। उनके दोस्तों ने बताया कि वह हमेशा एक सकारात्मक सोच वाले इंसान थे। संस्थान ने डोडिया के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। इसके साथ ही, प्रशासन ने छात्रों को याद दिलाया है कि ऐसे मुश्किल समय में किसी भी तरह की परेशानी होने पर काउंसलिंग और भावनात्मक सहायता के लिए सेवाएँ उपलब्ध हैं।