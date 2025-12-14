दिल्ली में AQI 490 के पार; रेड जोन में सभी इलाके, दृश्यता भी कम  

दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में प्रदूषण से हालात बेहद खराब हैं। शनिवार को हवा की गुणवत्ता 'गंभीर' श्रेणी में पहुंच गई थी, जो आज और भी बदतर हो गई है। जहरीले धुएं की मोटी परत ने पूरे दिल्ली-NCR को ढक लिया, जिससे वायु गुणवत्ता खतरनाक स्तर तक पहुंच गई और कई क्षेत्रों में दृश्यता बुरी तरह प्रभावित हुई है। आज सुबह समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 461 दर्ज किया गया है।

आंकड़े रोहिणी में सबसे ज्यादा दर्ज किया गया AQI दिल्ली-NCR के सभी 40 वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों ने 'गंभीर' श्रेणी में रीडिंग दर्ज की है। रोहिणी में AQI 499 दर्ज किया गया। इसके बाद बवाना में 498, विवेक विहार में 495, अशोक विहार और वजीरपुर में 493, नरेला में 492 और आनंद विहार में 491 रहा। अन्य बुरी तरह प्रभावित हिस्सों में ITO (485), मुंडका (486), पंजाबी बाग (478), नेहरू नगर (476), चांदनी चौक और ओखला (470), लोधी रोड (400) और नजफगढ़ (404) शामिल हैं।

ट्विटर पोस्ट वायु प्रदूषण बढ़ने से दृश्यता भी कम हुई #WATCH | Delhi | Visuals from the Patparganj section of NH-24 as a layer of toxic smog blankets the city.



AQI (Air Quality Index) around the area is 488, categorised as 'Severe', as claimed by CPCB (Central Pollution Control Board).



CAQM (Commission for Air Quality… pic.twitter.com/RAp43VUQ4f — ANI (@ANI) December 14, 2025

Advertisement

NCR NCR में भी हालत खराब नोएडा में AQI 470 दर्ज किया गया, जो 'गंभीर' श्रेणी में आता है, जबकि गाजियाबाद में भी खतरनाक स्तर का AQI 460 दर्ज किया गया। गुरुग्राम में AQI 348 के साथ 'बहुत खराब' श्रेणी में बना हुआ है। फरीदाबाद में हवा की स्थिति थोड़ी बेहतर है, जहां AQI 220 पर है, जो 'खराब' श्रेणी में आता है। शुक्रवार को शाम 4 बजे 24 घंटे का औसत AQI 349 था, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में आता है।

Advertisement