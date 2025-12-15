कोरोना वायरस वैक्सीनेशन के बाद अचानक होने वाली मौतों में नहीं हुई कोई वृद्धि- AIIMS अध्ययन

कारण क्या रहा है अचानक मौतों का कारण? AIIMS के अध्ययन के अनुसार, 18 से 45 वर्ष की आयु वर्ग के व्यक्तियों में अचानक होने वाली मौतों में से 42.6 प्रतिशत मौतें हृदय रोगों के कारण हुईं। इनमें से लगभग 85 प्रतिशत मौतें हृदय संबंधी बीमारियों के कारण हुईं। अन्य कारणों में हृदय की संरचनात्मक असामान्यताएं, जन्मजात स्थितियां और हृदय की मांसपेशियों में सूजन शामिल थे। श्वसन संबंधी रोग लगभग 21.3 प्रतिशत अचानक होने वाली मौतों के लिए जिम्मेदार थे, जिनमें निमोनिया और तपेदिक मुख्य कारण थे।

सबूत मौतों के लिए कोरोना वैक्सीन के जिम्मेदार होने के कोई सबूत नहीं अध्ययन में शोधकर्ताओं ने कोरोना वायरस से संक्रमित हुए या वैक्सीन लगवा चुके लोगों में अचानक होने वाली मौतों में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं पाई गई। अध्ययन किए गए मामलों में से केवल 4.3 प्रतिशत ही पहले कोराेना वायरस से संक्रमित हुए थे और 82.8 प्रतिशत लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीन लगवाई थी। करीब एक साल तक किए गए इस अध्ययन में अचानक मौत का शिकार हुए 100 शवों का परीक्षण किया गया था।

बयान मौतों में वैक्सीन संबंधी जटिलताओं को नहीं मिले सबूत- डॉ अरावा AIIMS में पैथोलॉजी के प्रोफेसर डॉ सुधीर अरावा ने बताया कि एक साल तक चले इस अध्ययन में लगभग 100 मामलों की जांच की गई और टीके से संबंधित जटिलताओं के कोई सबूत नहीं मिले। केवल एक मामले में मायोकार्डिटिस की शिकायत दर्ज की गई। अध्ययन में उम्र के आधार पर अंतर भी उजागर हुए। अचानक मौत का शिकार हुए 46 से 65 वर्ष की आयु वर्ग के तीन-चौथाई लोगों की मौत हृदय रोग के कारण हुईं थी।

