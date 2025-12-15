मेसी के कार्यक्रम के बाद कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में तोड़फोड़ करने वाले 2 गिरफ्तार

कार्रवाई

कार्यक्रम के आयोजक को 14 दिन की हिरासत

पुलिस ने आरोपियों को तब पकड़ा है, जब एक दिन पहले कोलकाता कार्यक्रम के मुख्य आयोजक शतद्रु दत्ता की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। दत्ता मेसी के कोलकाता कार्यक्रम के आयोजक हैं। कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा है। दत्ता को नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डे से उस समय गिरफ्तार किया गया, जब वह मेस्सी की टीम के साथ हैदराबाद जाने की तैयारी कर रहे थे। मामले में जांच जारी है।