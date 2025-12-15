मेसी के कार्यक्रम के बाद कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में तोड़फोड़ करने वाले 2 गिरफ्तार
क्या है खबर?
पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनल मेसी के कार्यक्रम के बाद साल्ट लेक स्टेडियम में तोड़फोड़ करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कोलकाता पुलिस ने सोमवार को बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान सुभोप्रतिम डे और गौरव बसु के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 221, 132, 121/1, 121(2), 324(5), 117(2), 118(2) और धारा 3(5) के तहत मामला दर्ज किया है।
कार्रवाई
कार्यक्रम के आयोजक को 14 दिन की हिरासत
पुलिस ने आरोपियों को तब पकड़ा है, जब एक दिन पहले कोलकाता कार्यक्रम के मुख्य आयोजक शतद्रु दत्ता की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। दत्ता मेसी के कोलकाता कार्यक्रम के आयोजक हैं। कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा है। दत्ता को नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डे से उस समय गिरफ्तार किया गया, जब वह मेस्सी की टीम के साथ हैदराबाद जाने की तैयारी कर रहे थे। मामले में जांच जारी है।
दौरा
भारत दौरे पर क्यों है मेसी?
दिग्गज फुटबॉलर मेसी अपने 'GOAT इंडिया टूर 2025' के तहत भारत आए हैं। वे पहले कोलकाता पहुंचे, जहां से कार्यक्रम के बाद वे हैदराबाद गए और वहां मैच के बाद स्टेडियम के चारों ओर परेड वॉक कर दर्शकों का अभिवादन किया। कोलकाता में हुए कार्यक्रम में अव्यवस्था को लेकर दर्शक नाराज हो गए थे और उन्होंने बोतल और कुर्सिंयां फेंक दी थी और काफी तोड़फोड़ मचाई थी। मेसी मुंबई और दिल्ली भी गए हैं।